Ein starkes Versprechen für die Demokratie, den Rechtsstaat und die Menschen in Rheinland-Pfalz: Das bedeute die Vereidigung des Polizeinachwuchses, betont der Innenminister.

Worms (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert (CDU) hat die Verantwortung des Polizeiberufs und den Wert der Ordnungshüter für die Gesellschaft hervorgehoben. «Polizistin oder Polizist zu sein, ist weit mehr als ein Beruf», betonte Schwickert bei der feierlichen Vereidigung von 397 Studierenden der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz in Worms.

«Es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, hinzusehen, wenn andere wegsehen, und da zu sein, wenn Menschen Hilfe brauchen.» Dafür brauche es Fachwissen und Entschlossenheit, aber genauso Haltung, Menschlichkeit und ein sicheres Wertefundament, erklärte der Innenminister.

Rheinland-Pfalz investiere konsequent in den Nachwuchs und sorge dafür, dass die Polizei auch künftig personell stark und professionell aufgestellt sei. Mit ihrem Eid gäben die Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter ein starkes Versprechen ab, für die Demokratie, den Rechtsstaat und für die Menschen in Rheinland-Pfalz einzustehen, sagte der CDU-Politiker.