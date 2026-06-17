Dreieinhalb Stunden Sperrung und lange Staus: Ein Auffahrunfall auf der A61 hat zu erheblichen Verkehrsbehinderungen zwischen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim geführt.

Sprendlingen (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 61 zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim sind am Morgen zwei Autos kollidiert. Die Autobahn war in Richtung Ludwigshafen für dreieinhalb Stunden voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ein 83 Jahre alter Autofahrer erlitt demnach schwere Verletzungen, ein 59-Jähriger wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden in umliegende Krankenhäuser.

Der 59-Jährige fuhr im stockenden Verkehr aus bislang ungeklärter Ursache auf den stehenden Pkw des 83-Jährigen auf. Der Aufprall schob das Fahrzeug des älteren Mannes nach links in die Mittelschutzplanke, bevor es auf der Fahrbahn zum Stillstand kam.

Auf der Autobahn und den Umleitungsstrecken B41 und L400 bildeten sich erhebliche Staus. Die Staatsanwaltschaft beauftragte ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs. Die Polizei sucht nach Zeugen.