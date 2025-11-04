Schwerverletzter bei Zusammenstoß auf A61

Ein Spurwechsel auf der A61 hat schwere Folgen: Ein Mann muss ins Krankenhaus gebracht werden, mehrere Fahrzeuge werden beschädigt.

Niederzissen (dpa/lrs) – Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der A61 ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 52 Jahre alter Fahrer übersah ersten Ermittlungen zufolge in der Nähe von Niederzissen (Landkreis Ahrweiler) beim Spurwechsel mit seinem Wagen ein anderes Auto und es kam zur Kollision, wie die Polizei mitteilte.

Beide Autos kollidierten als Folge des Zusammenstoßes zusätzlich mit Lastwagen. Ein Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein weiteres Auto wurde durch Trümmerteile beschädigt. Den Sachschaden, der insgesamt entstanden ist, schätzt die Polizei auf einen vierstelligen Bereich. Die Autobahn war für rund eine Stunde gesperrt.