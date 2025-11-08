Schwerverletzter bei Unfall zwischen Auto und Regionalbahn

Ein 78 Jahre alter Autofahrer wird bei einem Zusammenstoß mit einer Regionalbahn an einem Bahnübergang schwer verletzt. Wie es laut Polizei zu dem Unfall kam.

Oberhausen (dpa/lrs) – An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Oberhausen an der Nahe sind ein Auto und eine Regionalbahn zusammengestoßen. Dabei wurde der 78 Jahre alte Autofahrer schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Zugführer erlitt den Angaben zufolge einen Schock, die neun Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt.

Laut Polizei war der 78-Jährige auf einem Feldweg unterwegs und wollte die Gleise überqueren. «Hierbei übersah er die in Fahrtrichtung Bad Bergzabern fahrende Regionalbahn», hieß es in der Mitteilung. Im Zug sei eine automatische Notbremsung ausgelöst worden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hätten die Ermittler einen Gutachter hinzugezogen.