Bei Ladearbeiten gerät ein Traktor ins Rollen. Der Fahrer versucht, das Fahrzeug zu stoppen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Großmaischeid (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer Wiese nahe Großmaischeid (Kreis Neuwied) ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben setzte sich ein Traktor während Ladearbeiten aus bislang ungeklärter Ursache selbstständig in Bewegung. Der Fahrer versuchte demnach, auf den rollenden Traktor aufzuspringen und ihn zu stoppen. Dabei stürzte er und wurde von einem der Reifen überrollt.

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Der Mann wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.