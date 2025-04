Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Arbeitsunfall auf dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Wie das Unternehmen mitteilte, ereignete sich der Unfall bei Montagearbeiten in einem Aufzugsschacht. Nähere Informationen zum Unfallhergang machte die BASF zunächst nicht. Die Werksfeuerwehr befreite den schwer verletzten Mitarbeiter einer externen Firma. Er sei in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:250401-930-420364/1