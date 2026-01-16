Ein Transporterfahrer nimmt auf einer Landstraße Richtung Edenkoben einer Autofahrerin die Vorfahrt. Ihr Auto überschlägt sich und landet im Graben.

Maikammer (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in der Pfalz ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Transporters nahm der Frau beim Abbiegen auf eine Landstraße in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) am Donnerstag die Vorfahrt und stieß mit ihrem Wagen zusammen, wie die Polizei in Edenkoben mitteilte.

Das Auto überschlug sich mehrfach, blieb auf dem Dach in einem Graben liegen und wurde mit einem Kran geborgen. Die verletzte 37-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters und zwei Mitfahrer von ihm blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Totalschaden. Die Landesstraße 516 war zeitweise vollständig gesperrt.