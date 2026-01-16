Ein Lkw-Fahrer kommt mit einem Schwertransport nicht um eine Kurve und alarmiert die Polizei. Nun könnte der Lkw auf der Autobahn 60 auch am Wochenende festsitzen.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Lkw mit Teilen einer Windkraftanlage steckt weiterhin am Autobahnkreuz Mainz-Süd auf dem Standstreifen fest. Die Polizei vermutet, dass der Schwertransporter das gesamte Wochenende dort stehen bleibt. Der Abtransport wird derzeit organisiert. Der Fahrer wurde vermutlich abgeholt.

Er hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Polizei gerufen, weil er nicht um die Kurve kam. Eigentlich wollte der Mann laut Polizei mit dem Lkw von der Autobahn 60 Richtung Bingen auf die Autobahn 63 Richtung Kaiserslautern. Die Beamten lotsten ihn aus der Kurve rückwärts auf den Standstreifen der A60.

Nach aktuellen Erkenntnissen folgte der Lkw-Fahrer einer genehmigten Route. Da das Autobahnkreuz jedoch kürzlich umgebaut wurde, konnte der Schwertransport die Kurve nicht nehmen. Während der Lkw feststeckte, kam es kurzzeitig zu Sperrungen auf der Strecke.