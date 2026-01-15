Ein Lkw-Fahrer kommt mit einem Schwertransport nicht um eine Kurve - und alarmiert die Polizei. Trotzdem sitzt er weiter auf der Autobahn 60 fest.

Mainz (dpa/lrs) – Ein mit Teilen einer Windkraftanlage beladener Lkw ist am Autobahnkreuz Mainz-Süd nicht um die Kurve gekommen – und steckt jetzt auf dem Standstreifen der Autobahn fest. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte der Fahrer Mittwochnacht die Polizei gerufen: Er komme nicht weiter. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Eigentlich wollte der Mann laut Polizei mit dem Lkw von der Autobahn 60 Richtung Bingen auf die Autobahn 63 Richtung Kaiserslautern. Die Beamten lotsten ihn laut Polizei aus der Kurve rückwärts auf den Standstreifen der A60. Dort stehe er nun, bis er eine Genehmigung für eine andere Strecke habe. Der Polizeisprecher ging davon aus, dass er erst in der Nacht zum Freitag weiterfahren wird.