Ursache ist eine vermutlich wegen eines Defekts ausgefahrene Klappe an dem Sattelzug. Sie fällt auf die Fahrbahn - und löst dort einen Folgeunfall aus.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Schwertransport ist im Saarland mit einer ausgefahrenen Klappe an einer Brücke hängengeblieben und hat damit einen Folgeunfall ausgelöst. Die Klappe sei vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgefahren gewesen, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Die Klappe sei beim Aufprall gegen die Brücke am späten Dienstagabend kurz vor der Autobahn 623 abgerissen und auf die Fahrbahn gefallen.

Dort konnte ein den Lkw überholender Wagen nicht mehr ausweichen und fuhr über die Klappe. Der Pkw-Fahrer verlor die Kontrolle und krachte mit seinem Auto in die Zugmaschine des Schwertransports. Verletzt wurde niemand, es entstand laut Polizei ein Schaden an Lkw, Pkw und Brücke. Die Höhe war zunächst nicht bekannt. Die Auffahrt zur Autobahn 623 wurde für mehrere Stunden gesperrt.