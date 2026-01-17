Ein Lkw-Fahrer kommt mit einem Schwertransport nicht um eine Kurve und alarmiert die Polizei. Erst Tage später kann er weiterfahren.

Mainz (dpa/lrs) – Seit Mittwochnacht war er am Autobahnkreuz Mainz-Süd festgesteckt – nun hat der mit Teilen einer Windkraftanlage beladene Lkw-Schwertransport seine Fahrt fortsetzen können. Laut Autobahnpolizei fuhr der Fahrer am Freitagabend weiter. Die für die neue Strecke nötige Genehmigung sei im Vorfeld erteilt worden.

Ursprünglich wollte der Mann mit dem Lkw am Autobahnkreuz von der Autobahn 60 Richtung Bingen auf die Autobahn 63 Richtung Kaiserslautern. «Aber die Kurve war zu eng, der Lkw zu breit», sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Der Fahrer rief demnach die Polizei, die Beamten halfen ihm, den Lkw aus der Kurve rückwärts auf den Standstreifen der A60 zu rangieren.

Dann musste er auf eine Genehmigung für eine neue Strecke warten, wie es hieß. Laut Polizei war auch die eigentlich geplante Strecke genehmigt gewesen. «Vielleicht kam er dann doch nicht um die Kurve, weil das Autobahnkreuz kürzlich umgebaut wurde», sagte der Sprecher. Das seien aber nur Mutmaßungen.