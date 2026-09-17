Lkw und Auto beteiligt
Schwerer Verkehrsunfall auf B51 – Vollsperrung
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Details zum Unfallhergang sind laut Polizei noch unklar. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Bei einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto auf einer Bundesstraße gibt es Verletzte. Weil die Unfallstrecke voll gesperrt ist, müssen Autofahrer derzeit mehr Zeit einplanen.

Newel (dpa/lrs) – Nach einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Trier-Saarburg ist die Bundesstraße 51 zwischen Newel und Hohensonne am Vormittag voll gesperrt worden. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Trier mitteilte, waren an dem Unfall gegen 10.00 Uhr nach ersten Erkenntnissen ein Auto und ein Lkw beteiligt. Es seien Menschen verletzt worden, hieß es. Weitere Details etwa zur Ursache und zum genauen Hergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.

© dpa-infocom, dpa:260917-930-698913/1

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