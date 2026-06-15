Unfälle
Schwerer Unfall in Mainz - Verdacht auf Alkoholfahrt
Feuerwehreinsatz in Hamburg
Ein Verkehrsunfall hat im Mainzer Stadtteil Mombach einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Bei einem schweren Unfall in Mainz-Mombach werden elf Menschen verletzt - zwei von ihnen schwer. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Mainz mit drei beteiligten Fahrzeugen sind elf Menschen verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 39 Jahre alte Unfallverursacher alkoholisiert gefahren ist, wie die Polizei mitteilte. Das Ergebnis der Blutprobe stehe noch aus.

In dem Fahrzeug des 39-Jährigen hätten sich zwei weitere Menschen befunden, die beide schwer verletzt worden seien. Ein Mensch sei unter einem umgekippten Transporter eingeklemmt gewesen und von mehreren mutigen Ersthelfern noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus der Notlage befreit worden. Sein Zustand sei zunächst kritisch gewesen, mittlerweile aber wieder stabil. 

Der 39-Jährige selbst sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Alle anderen Verletzten, unter denen sich nach Angaben der Polizei drei Kinder befanden, wurden ebenfalls leicht verletzt. Auch einer der Ersthelfer habe sich verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

© dpa-infocom, dpa:260615-930-224350/2

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Verkehr

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