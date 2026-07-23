Ein Sprung vom Fünf-Meter-Turm endet für ein Mädchen im Freibad in Rengsdorf bei Koblenz mit schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Rengsdorf (dpa) – In einem Freibad in Rengsdorf bei Koblenz ist ein neunjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits Mitte Juli, als ein Mann unmittelbar nach dem Mädchen vom Fünf-Meter-Turm sprang. Das Mädchen erlitt Brüche im Bereich der Brustwirbel, wie der SWR berichtete.

Die Polizei in Koblenz bestätigte den Vorfall. Derzeit liefen noch die Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werde der Vorgang der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt.