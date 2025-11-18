Schwerer Unfall auf Bundesstraße zwischen Trier und Bitburg

Am Morgen sind ein Auto und ein Lastwagen in einen schweren Unfall verwickelt, die Straße wird voll gesperrt. Ob es Verletzte gab, ist noch unklar.

Windmühle (dpa/lrs) – Wegen eines schweren Unfalls zwischen einem Lastwagen und einem Auto ist die Bundesstraße 51 zwischen Trier und Bitburg voll gesperrt. «Die Sperrung wird einige Zeit andauern», teilte die Polizei mit. Es komme derzeit zu starkem Rückstau auf der B51.

Zu dem Unfall sei es am Morgen auf Höhe von Windmühle gekommen. Zu Verletzten sagte die Polizei zunächst nichts. Sie forderte die Menschen aber auf, eine Rettungsgasse zu bilden und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.