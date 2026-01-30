Bei dem Unfall auf der B49 im Kreis Bernkastel-Wittlich ist ein 37-jähriger Mann gestorben, vier weitere Menschen wurden verletzt. Die Ursache des Zusammenstoßes in einer Kurve ist noch unklar.

Bausendorf (dpa/lrs) – Bei der Kollision zweier Fahrzeuge zwischen Bausendorf und Wittlich-Neuerburg (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein 37 Jahre alter Mann noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurden vier weitere Personen verletzt.

Der Polizei zufolge ist ein Wagen am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 49 in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Warum das Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, ist nicht bekannt. Zuvor hatte der «SWR» berichtet.