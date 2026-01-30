Verkehr
Schwerer Unfall auf B49: Mann gestorben
Krankenwagen im Einsatz
Krankenwagen im Einsatz
Monika Skolimowska. DPA

Bei dem Unfall auf der B49 im Kreis Bernkastel-Wittlich ist ein 37-jähriger Mann gestorben, vier weitere Menschen wurden verletzt. Die Ursache des Zusammenstoßes in einer Kurve ist noch unklar.

Bausendorf (dpa/lrs) – Bei der Kollision zweier Fahrzeuge zwischen Bausendorf und Wittlich-Neuerburg (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein 37 Jahre alter Mann noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurden vier weitere Personen verletzt.

Der Polizei zufolge ist ein Wagen am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 49 in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Warum das Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, ist nicht bekannt. Zuvor hatte der «SWR» berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260130-930-617220/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten