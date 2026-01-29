Ein Pkw gerät in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem anderen Auto. Es gibt mehrere Verletzte.

Bausendorf (dpa/lrs) – Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge zwischen Bausendorf und Wittlich-Neuerburg (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind mehrere Menschen verletzt worden. Auf der Bundesstraße 49 geriet ein mit mehreren Personen besetzter Pkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Wagen am Abend mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Wie viele Menschen an dem Unfall beteiligt waren und warum der Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst nicht bekannt. Aufgrund der Schwere der bisher bekannten Verletzungen der Beteiligten habe die Staatsanwaltschaft die Erstellung eines Unfallgutachtens in Auftrag gegeben, hieß es. Die B49 wurde den Angaben zufolge vollständig gesperrt.