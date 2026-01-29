Unfälle
Schwerer Unfall auf B49 bei Bausendorf – Fahrbahn gesperrt
Polizei - Symbolbild
Polizei - Symbolbild
Marcus Brandt. DPA

Ein Pkw gerät in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem anderen Auto. Es gibt mehrere Verletzte.

Lesezeit 1 Minute

Bausendorf (dpa/lrs) – Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge zwischen Bausendorf und Wittlich-Neuerburg (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind mehrere Menschen verletzt worden. Auf der Bundesstraße 49 geriet ein mit mehreren Personen besetzter Pkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Wagen am Abend mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Wie viele Menschen an dem Unfall beteiligt waren und warum der Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst nicht bekannt. Aufgrund der Schwere der bisher bekannten Verletzungen der Beteiligten habe die Staatsanwaltschaft die Erstellung eines Unfallgutachtens in Auftrag gegeben, hieß es. Die B49 wurde den Angaben zufolge vollständig gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260129-930-616306/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten