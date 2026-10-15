Autobahn 3
Schwerer Unfall auf A3 – Anschlussstelle Diez gesperrt
Unfall auf der A3 bei Nentershausen
Einsatzkräfte der Feuerwehr sind an der Anschlussstelle Diez der A3 bei Nentershausen in Fahrtrichtung Köln im Einsatz.
Sascha Ditscher. DPA

Ein Auto mit vier Insassen ist auf der A3 in Richtung Köln verunglückt. Für Rettung und Bergung bleibt die Anschlussstelle Diez gesperrt – wie lange, ist zunächst offen.

Diez (dpa) – Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 in Richtung Köln ist die Anschlussstelle Diez gesperrt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen sei ein Auto mit vier Insassen verunglückt, teilte die Autobahnpolizei in Montabaur mit. Rettungshubschrauber, Rettungsdienst, Autobahnmeisterei und Polizei seien im Einsatz. Die Strecke musste den Angaben nach für die Unfallaufnahme, Rettung und Bergung gesperrt werden, die Dauer war zunächst nicht absehbar. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:261015-930-845274/1

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