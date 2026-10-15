Ein Auto mit vier Insassen ist auf der A3 in Richtung Köln verunglückt. Für Rettung und Bergung bleibt die Anschlussstelle Diez gesperrt – wie lange, ist zunächst offen.

Diez (dpa) – Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 in Richtung Köln ist die Anschlussstelle Diez gesperrt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen sei ein Auto mit vier Insassen verunglückt, teilte die Autobahnpolizei in Montabaur mit. Rettungshubschrauber, Rettungsdienst, Autobahnmeisterei und Polizei seien im Einsatz. Die Strecke musste den Angaben nach für die Unfallaufnahme, Rettung und Bergung gesperrt werden, die Dauer war zunächst nicht absehbar. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.