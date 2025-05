Trier (dpa/lrs) – Ein schwerer Raubüberfall auf einen Supermarkt in Waldrach bei Trier wird in der nächsten Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» Thema sein. Die Kriminalpolizei Trier erhofft durch die ZDF-Sendung an diesem Mittwochabend (20.15 Uhr) neue Hinweise auf die beiden mutmaßlichen Täter.

Zwei Unbekannte hatten am 23. April kurz vor Ladenschluss den Discounter im Kreis Trier-Saarburg ausgeraubt. Sie bedrohten zwei Mitarbeiterinnen mit ihren Schusswaffen und fesselten sie mit Kabelbindern.

Anschließend flüchteten die Männer mit einer größeren Bargeldsumme. Die Opfer konnten sich selbst befreien und holten Hilfe. Laut Polizei erlitten beide Frauen leichtere Verletzungen und einen Schock. Sie mussten ärztlich behandelt werden.