Ein Unfall in einem Parkhaus sorgt für einen hohen Schaden, mehrere Wagen werden beschädigt. Laut Polizei könnte der Fahrer unter dem Einfluss neuer Medikamente gestanden haben.

Mainz (dpa/lrs) – In einem Parkhaus in Mainz ist ein Autofahrer mit insgesamt vier geparkten Fahrzeugen kollidiert. Nach Zeugenberichten beschleunigte der Mann seinen Wagen nach der ersten Kollision stark, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er mit Wucht in drei weitere Fahrzeuge gekracht.

Rettungskräfte versorgten den verletzten Fahrer. Er leide an einer Erkrankung, möglicherweise habe er unter dem Einfluss neuer Medikamente gestanden, hieß es.

Bei dem Unfall am Donnerstag sei ein Schaden von rund 110.000 Euro entstanden. Das Abschleppen der Fahrzeuge sei wegen der niedrigen Decke im Parkhaus schwierig gewesen. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr im Einsatz.