Schwerer Autounfall in Worms: Gutachten soll Ursache klären

Nach dem Unfall auf einer Landstraße in Worms bleibt der Zustand eines sechsjährigen Jungen kritisch. Auch die Ursache des Zusammenstoßes ist weiter unklar. Wie ein Gutachten nun helfen soll.

Worms (dpa/lrs) – Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten in Worms untersucht die Polizei den Unfallhergang und die Ursache. Bei dem Zusammenstoß zweier Autos waren am Mittwoch zwei Frauen und ein sechsjähriger Junge schwer verletzt worden, wie die Behörde mitteilte. Der Zustand des sechsjährigen Jungen ist demnach weiterhin kritisch. Zudem erlitt ein vierjähriges Mädchen leichte Verletzungen. Die beiden Frauen seien noch nicht vernehmungsfähig, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Der Unfall hatte sich laut Polizeiangaben auf der Landstraße 523 ereignet, die an dieser Stelle zwei Fahrspuren je Richtung hat und durch eine Mittelleitplanke getrennt ist. Eine 23-jährige Frau saß in einem der beteiligten Fahrzeuge, während die 26-jährige Frau und ihre zwei Kinder im anderen Auto unterwegs waren. Ob die Autos in derselben oder in entgegengesetzter Richtung fuhren, ist noch unklar. Ein Gutachten soll den genauen Unfallhergang klären. Ein Kriseninterventionsteam betreut die Angehörigen der Verletzten.