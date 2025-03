Gundersheim (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 61 ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass der komplette Motorenblock aus dem Auto gerissen wurde, teilte die Polizei mit. Dadurch hätten sich Öl und Trümmerteile über die gesamte Fahrbahn verteilt. Die Autobahn in Richtung Koblenz musste für Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.

Zuvor hatte eine 45-Jährige am Mittwochabend zwischen den Anschlussstellen Mörstadt und Gundersheim in Rheinland-Pfalz zu einem Überholmanöver angesetzt. Sie übersah dabei den Wagen eines 41-Jährigen, der den linken Fahrstreifen befuhr, wie es weiter hieß. Nach dem Zusammenprall sei das Fahrzeug der 45-Jährigen in die rechte Schutzplanke geprallt und habe sich mehrfach um die eigene Achse gedreht.

Der Wagen sei entgegen der Fahrtrichtung schließlich zum Stehen gekommen, so die Polizei. Die 45-Jährige wurde dabei leicht verletzt, der 41-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.