Nach heftigen Unwettern in Rheinland-Pfalz kämpfen Einsatzkräfte gegen zahlreiche Sturmschäden. Das genaue Ausmaß ist laut Polizei noch unklar.

Montabaur/Koblenz (dpa) – Über den Norden von Rheinland-Pfalz sind am Abend schwere Unwetter hinweggezogen. Zwei Menschen wurden im Bereich der Polizeidirektion Mayen durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Außerdem seien etliche Dächer abgedeckt worden und es gab Schäden durch abstürzende Fassadenteile und umherfliegenden Gegenstände.

In der Gemeinde Bannberscheid im Westerwaldkreis wurden Teile der Fassade der Aubachhalle weggeweht. Zudem fiel dort nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort großflächig der Strom aus.

«Wir sind noch dabei, uns einen Überblick über die Lage zu verschaffen», sagte eine Polizeisprecherin in Montabaur. Noch sei das ganze Ausmaß der Schäden nicht absehbar. Vom Polizeipräsidium Koblenz hieß es, es gebe flächendeckend umgestürzte Bäume und Sturmschäden an Bauwerken.