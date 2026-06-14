Als ein Motorradfahrer auf einer Landstraße in der Eifel gerade einen Wagen überholen will, schert dieser ebenfalls aus. Die Notbremsung des Bikers endet mit einem Sturz.

Thür (dpa/lrs) – Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Landesstraße 113 nahe Thür in der Eifel ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 33-Jährige am Samstag einen Wagen überholen, als dieser plötzlich ebenfalls zum Überholen ansetzte. Als der Motorradfahrer daraufhin scharf gebremst habe, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten, sei er gestürzt.

Laut Polizei wurde der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die 41 Jahre alte Fahrerin des beteiligten Autos habe ausgesagt, das Motorrad beim Überholen übersehen zu haben.