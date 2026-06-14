Unfälle
Schwer verletzter Motorradfahrer nach Überholmanöver
Verkehrsunfall
Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
Hendrik Schmidt. DPA

Als ein Motorradfahrer auf einer Landstraße in der Eifel gerade einen Wagen überholen will, schert dieser ebenfalls aus. Die Notbremsung des Bikers endet mit einem Sturz.

Thür (dpa/lrs) – Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Landesstraße 113 nahe Thür in der Eifel ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 33-Jährige am Samstag einen Wagen überholen, als dieser plötzlich ebenfalls zum Überholen ansetzte. Als der Motorradfahrer daraufhin scharf gebremst habe, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten, sei er gestürzt.

Laut Polizei wurde der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die 41 Jahre alte Fahrerin des beteiligten Autos habe ausgesagt, das Motorrad beim Überholen übersehen zu haben.

© dpa-infocom, dpa:260614-930-220558/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten