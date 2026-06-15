Sie sind ein Wahrzeichen der Mainzer Fastnacht und feiern ihr 100-jähriges Jubiläum: die Schwellköpp.

Mainz (dpa/lrs) - Die Mainzer Fastnacht 2027 steht unter dem Motto: «Die Schwellköpp in de Fassenacht gehör’n zu Meenz wie’s singt und lacht». Rund 450 Vorschläge waren für die Kampagne beim Mainzer Carneval-Verein (MCV) eingereicht worden. Sie drehten sich alle um das 100-jährige Jubiläum der Schwellköpp. Eine Jury wählte das Motto aus einer Vorauswahl von 72 Vorschlägen letztendlich aus.

Schwellköpp sind große, handgefertigte Pappmaché-Köpfe und gelten als eines der bekanntesten Wahrzeichen der Mainzer Fastnacht. Die riesigen, bis zu 25 Kilogramm schweren Köpfe aus Pappmaché werden auf den Schultern getragen und laufen so auch beim Rosenmontagszug mit.

Vater der Figuren ist der Steinbildhauer Ludwig Lipp (1877-1945). Erstmals waren die Schwellköpp beim Rosenmontagszug im Jahr 1927 auf den Straßen zu sehen.

Die recht frühe Kür des Mottos für die kommende Kampagne soll Büttenrednern und Liederdichtern Zeit geben, sich damit zu beschäftigen. Die fünfte Jahreszeit beginnt offiziell am 11.11. Traditionell wird dann zum Beginn der Fastnacht in Mainz das närrische Grundgesetz verlesen. Zu den Klängen des Narrhallamarschs um 11.11 Uhr gibt es den Einmarsch aus Garden, Schwellköpp und Trommlercorps.

Jubiläum der Mainzer Hofsänger 2026 Fastnachtsmotto

Auch bei der Mainzer Fastnacht im Jahr 2026 stand ein 100-jähriges Jubiläum im Mittelpunkt. Die Mainzer Hofsänger wurden mit dem Motto gefeiert: «Die Hofsänger im Gold 'nen Mainz seit 100 Jahr´n die Nummer 1».

Der 1926 gegründete Männerchor hat sich überregional mit der TV-Fastnacht «Mainz bleibt Mainz» einen Namen gemacht. Zu den bekanntesten Liedern des Repertoires gehören «Olé olé Fiesta», «So ein Tag, so wunderschön wie heute» und «Sassa».

Der Rosenmontag mit dem traditionsreichen Zug in Mainz wird im kommenden Jahr am 8. Februar für viel Trubel und ausgelassenen Spaß sorgen. Zwei Tage später ist das bunte närrische Treiben mit dem Aschermittwoch dann zunächst wieder vorbei.