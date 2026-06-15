Sie sind ein Wahrzeichen der Mainzer Fastnacht und feiern ihr 100-jähriges Jubiläum: die Schwellköpp.

Mainz (dpa/lrs) – Die Mainzer Fastnacht 2027 steht unter dem Motto: «Die Schwellköpp in de Fassenacht gehör’n zu Meenz wie’s singt und lacht». Rund 450 Vorschläge waren für die Kampagne beim Mainzer Carneval-Verein (MCV) eingereicht worden. Sie drehten sich alle um das 100-jährige Jubiläum der Schwellköpp. Eine Jury wählte das Motto aus einer Vorauswahl von 72 Vorschlägen letztendlich aus.

Schwellköpp sind große, handgefertigte Pappmaché-Köpfe und gelten als eines der bekanntesten Wahrzeichen der Mainzer Fastnacht. Vater der Figuren ist der Steinbildhauer Ludwig Lipp (1877-1945). Erstmals waren die Schwellköpp beim Rosenmontagszug im Jahr 1927 zu sehen.

Der Rosenmontag mit dem traditionsreichen Zug in Mainz wird im kommenden Jahr Anfang Februar für viel Trubel und ausgelassenen Spaß sorgen. Zwei Tage später ist das bunte närrische Treiben mit dem Aschermittwoch dann zunächst wieder vorbei.