Schreck am Vormittag: Starker Rauch zieht durch eine Kita in Neuwied. Nun können die Räume erst einmal nicht mehr genutzt werden.

Neuwied (dpa/lrs) – Mit dem Schrecken sind Kinder und Erzieherinnen bei einem Schwelbrand in einer Kita in Neuwied davongekommen. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Rund 25 Feuerwehrleute waren im Einsatz und brachten den Brand, der starken Rauch verursachte, unter Kontrolle.

Das Feuer war am Vormittag im Putzmittelraum der Kita im Ortsteil Heddesdorf entstanden, als Ursache wird den Angaben zufolge ein technischer Defekt vermutet. Die Kinder wurden vom Personal in ein benachbartes Seniorenzentrum gebracht. Die Kita kann mindestens diese Woche nicht genutzt werden – wo die Kinder in dieser Zeit betreut werden, muss noch geklärt werden.