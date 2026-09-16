SPD
Schweitzer wünscht sich neue Gesichter in SPD-Vorstand
Außerordentlicher Parteitag der SPD in Rheinland-Pfalz
Schweitzer steht seit Ende Mai kommissarisch an der Spitze der rheinland-pfälzischen SPD. (Archivfoto)
Hannes P Albert. DPA

Welche Neulinge er nach dem geplanten Parteitag in ein paar Monaten im Vorstand gerne sehen würde, verrät der kommissarische Landeschef nicht.

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Mainz (dpa/lrs) – Der kommissarische Vorsitzende der rheinland-pfälzischen SPD, Alexander Schweitzer, wünscht sich künftig auch neue Gesichter im Landesvorstand seiner Partei. Mit Blick auf die Vorstandswahl auf einem Ende des Jahres geplanten Parteitag sagte Schweitzer der Landespressekonferenz in Mainz, er stelle sich vor, dass man dann auch ein paar neue Gesichter auf Ebene des Landesvorstandes sehe. Namen nannte der frühere Ministerpräsident nicht. «Aber es sind gute Gesichter.»

Einen genauen Termin für den Parteitag gibt es Schweitzer zufolge noch nicht. Welches Team dann antreten werde, werde zunächst in Gremien der Partei besprochen, sagte Schweitzer. Er hatte den Posten des Landeschefs der SPD Ende Mai kommissarisch von Vorgängerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler übernommen, die das Amt mit ihrem Einzug als Ministerin für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend in die schwarz-rote Landesregierung niedergelegt hatte.

© dpa-infocom, dpa:260916-930-695005/1

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