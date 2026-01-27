Wahlkampf
Schweitzer will keinen Posten in möglicher CDU-Regierung
Alexander Schweitzer schließt eine Beteiligung an einer CDU-geführten Landesregierung aus.

Mainz (dpa/lrs) – Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird nach einem möglichen Wahlsieg der CDU bei der Landtagswahl keinen Posten in einer CDU-geführten Regierung übernehmen. Die Frage, ob er als Juniorpartner in eine Regierung des CDU-Kandidaten Gordon Schnieder eintreten würde, verneinte Schweitzer in der «Rheinischen Post» (Dienstag).

«Ich arbeite daran, dass sich die Frage gar nicht erst stellt», sagte der aktuelle Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat. «Ich mache auch keinen Larifari-Wahlkampf. Ich will nicht irgendwo ein Büro bekommen. Ich möchte meine Arbeit als Ministerpräsident fortsetzen.»

Das Ziel bleibe, dass die SPD auf Platz eins müsse – «dann am liebsten weiter mit der Ampel», sagte Schweitzer, der bei der Landtagswahl am 22. März unbedingt die Mainzer Staatskanzlei in den Händen der Sozialdemokraten halten will. «Und ich sage auch: Wir haben genug schwarz-rote Koalitionen in Deutschland. Eine weitere brauchen wir nicht.»

