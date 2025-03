Schweitzer: Vogel war Mittler zwischen West und Ost

Bernhard Vogel habe die Geschicke der Bundesrepublik geprägt, so Ministerpräsident Schweitzer. Nun ist er gestorben. Rheinland-Pfalz werde seiner in einem Trauerstaatsakt gedenken.

Mainz (dpa) – Für den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) war der verstorbene Ex-Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) eine prägende Gestalt der politischen Geschichte Deutschlands. Vogel sei auch ein Mittler zwischen West und Ost gewesen, teilte Schweitzer mit. Er sei in vielen verschiedenen Funktionen für die Bundesrepublik, sein Heimatland Rheinland-Pfalz und seine Wahlheimat Thüringen engagiert gewesen. Rheinland-Pfalz werde seiner in einem Trauerstaatsakt gedenken. Die Beisetzung finde im engsten Kreis in München statt.

Vogel war unter anderem von 1976 bis 1988 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 Regierungschef von Thüringen. Am Sonntag war er im Alter von 92 Jahren gestorben. «Seine politische Arbeit war stets geprägt von Ausgleich, Mitte, Dialog und Kompromiss», sagte Schweitzer.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) kündigte an, trotzdem seine Karnevals- und Faschingstermine am Rosenmontag wahrzunehmen. Er habe sich mit seinem rheinland-pfälzischen Amtskollegen Schweitzer darauf verständigt, alle Termine zu absolvieren, sagte Voigt in einer Video-Botschaft beim Netzwerk X. «Weil Bernhard Vogel selber ein großer Freund des Karnevals und des Faschings war.»