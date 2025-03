Schweitzer: Vogel war «herausragender Staatsmann»

Bernhard Vogel ist am vergangenen Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben. Jetzt liegt ein Kondolenzbuch für den CDU-Politiker in der Staatskanzlei in Mainz aus.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat seinen verstorbenen Amtsvorgänger Bernhard Vogel als «herausragenden Staatsmann und prägenden Gestalter unserer politischen Geschichte» gewürdigt.

Der CDU-Politiker Vogel war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 Ministerpräsident in Thüringen. Er starb am vergangenen Sonntag im Alter von 92 Jahren.

Schweitzer würdigt Verantwortungsbewusstsein Vogels

«Als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz hat er sich mit großer Erfahrung, festen Grundsätzen und tiefem Verantwortungsbewusstsein für das Wohl der Menschen eingesetzt», sagte der SPD-Politiker Schweitzer beim Eintrag in das Kondolenzbuch zum Andenken an Vogel in der Staatskanzlei in Mainz.

Als Mittler zwischen West und Ost unvergessen

Vogel habe mit seiner klaren Haltung Maßstäbe für eine bürgernahe Politik gesetzt und bleibe mit seiner Rolle als Mittler zwischen West und Ost unvergessen, betonte Schweitzer. «Rheinland-Pfalz verliert mit ihm einen bedeutenden Politiker und eine prägende Persönlichkeit. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.»

Außer Schweitzer haben sich auch der rheinland-pfälzische CDU-Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder, Innenminister Michael Ebling (SPD), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), Landtagspräsident Hendrik Hering und Vertreter der Landtagsfraktionen in das Kondolenzbuch eingetragen.