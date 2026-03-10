Steigende Spritpreise
Schweitzer: Spritpreise nur einmal am Tag ändern
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer
Alexander Schweitzer (SPD) fordert schnelle Maßnahmen gegen die drastisch steigenden Spritpreise in Deutschland. (Archivbild)
Boris Roessler. DPA

Der schnelle Anstieg der Spritpreise ist nach Ansicht von Ministerpräsident Schweitzer «Abzocke». Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) müsse jetzt rasch handeln. Schweitzer macht Vorschläge, wie.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa) – Tankstellen sollen nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer wie in Österreich nur einmal am Tag ihre Preise ändern dürfen. «Das stärkt das Verbrauchervertrauen und die Transparenz der Preisgestaltung» und lasse die vielen Sprünge am Tag nicht mehr zu, sagte der SPD-Politiker in Mainz mit Blick auf die rasant gestiegenen Benzin- und Dieselpreise.

Der SPD-Politiker forderte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf, diese Möglichkeit rasch zu prüfen. Die Mineralölkonzerne sollten zudem ihre Preisbildung transparent machen müssen.

Schweitzer sieht Abzocke bei Pendlern und Betrieben

«Was jetzt passiert an deutschen Tankstellen und Tanksäulen, ist völlig überzogen», sagte Schweitzer. Die steigenden Preise seien ja nicht schon in den ersten Stunden eine Reaktion auf den Iran-Krieg gewesen, sondern es sei noch einmal versucht worden, «richtig die Rendite hochzufahren». «Das ist Abzocke gegenüber den Pendlern und Pendlerinnen, den Handwerksbetrieben und all den Menschen, die jeden Tag unterwegs sein müssen.»

Das von Bundeswirtschaftsministerin Reiche angekündigte Abwarten «reicht nicht mehr», betonte Schweitzer. Er forderte sie auf, jetzt «kluge Vorschläge» zu machen.

© dpa-infocom, dpa:260310-930-797108/1

Ressort und Schlagwörter

VerkehrWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten