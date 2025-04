Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat sich zufrieden mit der Verteilung der Bundesministerien auf die Koalitionspartner gezeigt. In Mainz nannte er die Ressortzuteilung ein gutes Verhandlungsergebnis für die Sozialdemokratie. Trotz deutlicher Kritik von Grünen und FDP an dem in Berlin vorgestellten Koalitionsvertrag erwartet Schweitzer künftig kein schwierigeres Regieren in der Ampel-Koalition in Mainz. Eine gute Bundesregierung werde immer auch in Rheinland-Pfalz geschätzt.

Die SPD bekommt in der neuen Bundesregierung sieben Ministerien, darunter die wichtigen Häuser Finanzen und Verteidigung. Die CDU besetzt sechs Ressorts. Erstmals seit fast 60 Jahren wird sie wieder einen Außenminister stellen. Die CSU erhält drei Ministerien, darunter das Innenministerium.