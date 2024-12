Schweitzer: Mit neuem Lagezentrum Pioniere in Deutschland

Ein Lagezentrum in Koblenz soll der Mittelpunkt des rheinland-pfälzischen Katastrophenschutzes sein. Ministerpräsident und Innenminister lassen es sich vor Ort zeigen. Es soll aber noch wachsen.

Koblenz (dpa/lrs) - Zum offiziellen Start des Lagezentrums Bevölkerungsschutz in Koblenz hat Ministerpräsident Alexander Schweitzer von Pionierarbeit gesprochen. «Ich glaube, man darf sagen, dass wir im Bereich Prävention, Vorbereitung und Katastrophenschutz hiermit nicht nur Neuland betreten, sondern ein ganzes Stück auch Pioniere sind in ganz Deutschland, insbesondere natürlich auch, was die großen Flächenländer angeht», sagte der SPD-Politiker beim Besuch des neuen Lagezentrums. «Wir setzen hiermit bundesweit Maßstäbe.»

Tatsächlich ist das Lagezentrum bereits seit November tagsüber in Betrieb. Mit Schweitzer und Innenminister Michael Ebling (SPD) gab es nun aber die offizielle Inbetriebnahme. Geplant sei, im ersten Halbjahr 2025 auf einen 24-Stunden-Betrieb aufzustocken, sagte Ebling. «Wir haben einen Meilenstein vor Augen», sagte er beim Besuch. «In wenigen Tagen wird um dieses neue Herzstück herum dann auch im formellen Sinne das Landesamt gegründet werden, das zum 1. Januar seine Arbeit hier aufnimmt.»

Das Lagezentrum soll in dieses Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz eingebettet sein. Ziel ist es, Einsatzlagen im Land zu monitoren, Kommunen zu unterstützen und bei größeren Lagen auch zu koordinieren.