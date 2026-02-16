Schweitzer will nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter rasch die Sicherheit in Zügen verbessern. Über das Thema sollen die Ministerpräsidenten in rund zwei Wochen sprechen.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) will das Thema Zugsicherheit auf die Tagesordnung der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am 5. März setzen. «Mir ist wichtig, das Thema mit allen Beteiligten zu besprechen und zu schnellen, spürbaren Lösungen zu kommen», sagte der Vorsitzende der MPK der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

«Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz werde ich dieses Thema auf die Tagesordnung setzen. Wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft: Der Bund, mit seinen hoheitlichen Aufgaben, die Deutsche Bahn und die Länder.» Sein Ziel seien Ergebnisse für mehr Sicherheit. «Es darf kein Verantwortungs-Ping-Pong geben», betonte Schweitzer. «Es gibt Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden können, wenn sich alle einig sind.»

Schweitzer will bundeseinheitlich ein Passfoto für das Deutschland-Ticket, «damit Zugpersonal nicht mehr nach den Ausweisen fragen muss». «Damit können wir eine extreme Stress-Situation vermeiden. Das haben mir viele Zugbegleiter und -begleiterinnen gesagt.»