Die Personalie zeichnete sich bereits ab. Die SPD ist nach der verlorenen Landtagswahl im Umbau.

Mainz (dpa/lrs) – Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer ist neuer kommissarischer Landeschef der rheinland-pfälzischen SPD. Er übernimmt den Posten von Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die mit ihrem Einzug als Ministerin für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend in die Landesregierung das Amt niedergelegt hatte.

Er wolle die Sozialdemokraten nach der verlorenen Landtagswahl für die Zukunft aufbauen, erklärte Schweitzer nach einer Sitzung des Landesvorstands in Mainz. Bätzing-Lichenthäler war als erste Frau in der Geschichte der rheinland-pfälzischen SPD an die Parteispitze gewählt worden. Der frühere Regierungschef Schweitzer führt auch die SPD-Fraktion.

In Rheinland-Pfalz regiert eine Koalition von Christdemokraten und SPD. Der CDU-Politiker Gordon Schnieder ist vor wenigen Tagen zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Zuvor regierte in von Rheinland-Pfalz über viele Jahre eine Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP.