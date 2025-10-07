Folgen des Hamas-Angriffs auf Israel vor zwei Jahren sind auch hierzulande zu spüren. Für den Ministerpräsidenten sind manche schier unerträglich.

Mainz (dpa/lrs) – Die Situation jüdischer Menschen hierzulande hat sich nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer nach dem Hamas-Angriff auf Israel vor genau zwei Jahren dramatisch verschlechtert. «Antisemitische Vorfälle und Straftaten haben um ein Vielfaches zugenommen», sagte der SPD-Politiker am Jahrestag des Angriffs vom 7. Oktober 2023. Damals wurden rund 1.200 Menschen getötet, mehr als 250 weitere wurden als Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt.

«Statt Empathie mit den Opfern gab es auch in Deutschland Stimmen, die das Massaker als Befreiungstat gefeiert haben», sagte Schweitzer weiter. «Das ist unerträglich.» Jede Bürgerin und jeder Bürger sei hierzulande aufgerufen, jeglichem Judenhass entschieden entgegenzutreten. Frieden zwischen Israel und den Palästinensern müsse das Ziel bleiben. Das verlange Mut, Geduld und Menschlichkeit.