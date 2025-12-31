Schweitzer hat gute Vorsätze fürs neue Jahr

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat neben einem Sieg bei der Landtagswahl noch andere Ziele für 2026. «Zu meinen guten Vorsätzen gehört: Weniger Süßkram, mehr Bewegung», sagte der Veganer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Schon seit Jugend an müsse er wegen seiner Größe Übungen gegen Rückenschmerzen machen, berichtete der 2,06 Meter große Sozialdemokrat. «Ich habe schon mein Leben lang damit zu tun. Wenn ich mich bewege, geht es mir besser, als wenn ich mich nicht bewege.»

Der Fußball- und Basketballfan freut sich aber auch aufs Sportschauen. Dabei denkt er neben den Olympischen Winterspielen und der Fußball-WM vor allem an die Basketballer aus Trier, die Vet-Concept Gladiators, an die Eulen, die Handballer aus Ludwigshafen, sowie an den 1. FC Kaiserslautern und an Mainz 05.