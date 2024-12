Schweitzer für grenzüberschreitenden Bevölkerungsschutz

Fast zwölf Millionen Menschen leben in der Großregion. Die Zahl der gemeinsamen Projekte ist groß.

Mainz (dpa/lrs) – Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat die Bedeutung der grenzüberschreitenden Mobilität und des überregionalen Bevölkerungsschutzes hervorgehoben. In einer zunehmend vernetzten Welt sei es unerlässlich, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger überregional, grenzüberschreitend und doch lokal zu koordinieren, erklärte der Regierungschef in Mainz anlässlich des Gipfels der Großregion.

Eine effektive Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz gewährleiste, dass gemeinsam auf Krisensituationen, Naturkatastrophen und andere Bedrohungen reagiert werden kann, berichtete Schweitzer mit Blick auf die fast zwölf Millionen Menschen, die in der Großregion leben. Zu dem Gebiet gehören Rheinland-Pfalz, das Saarland, Luxemburg, Lothringen (Grand Est), die Wallonie, die Fédération Wallonie-Bruxelles und die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien. In der Region gibt es nach Angaben des Ministerpräsidenten mehr als 274.400 Grenzgängerinnen und Grenzgänger.

Rheinland-Pfalz habe in den vergangenen beiden Jahren während der zweijährigen Präsidentschaft aktiv dazu beigetragen, die Zusammenarbeit weiter zu stärken und zukunftsweisende Projekte voranzubringen. Mit dem Motto «Über Grenzen hinweg: Gemeinsam in der Großregion unsere Zukunft sichern» sei der Zusammenhalt und die gemeinsame Verantwortung für eine gute Zukunft als Botschaft in den Vordergrund gestellt worden.