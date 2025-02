Schweitzer erfüllt sich Kindheitstraum mit Papstaudienz

Mainz (dpa/lrs) – Mit einer Privataudienz bei Papst Franziskus erfüllt sich der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer einen Kindheitstraum. «Das freut den katholischen Jungen vom Dorf sehr, dass ich in den Genuss einer persönlichen Begegnung mit dem Papst komme», sagte der SPD-Politiker vor seiner Rom-Reise am kommenden Wochenende.

Treffen mit Franziskus: «Es wird mich als Person berühren»

«Da geht ein Traum in Erfüllung.» Er sei sich sehr sicher, dass er sich an diese für Samstagmorgen geplante Begegnung, an der auch seine Frau Barbara teilnimmt, sein Leben lang erinnern werde. «Es wird mich als Person berühren.»

Schweitzer will mit dem Papst über Politik sprechen

Er werde mit dem Papst vor allem über deutsche Politik sprechen und aus Rheinland-Pfalz erzählen, «und hoffentlich nicht den größten Redeanteil haben in dem Gespräch», sagte Schweitzer. «Ich freue mich auf den Austausch.» Er sehe die Begegnung auch als Teil seiner politischen Arbeit, sagte er mit Blick auf die Zusammenarbeit mit den Kirchen.

Während der zweitägigen Reise am 7. und 8. Februar werde er auch die Heilige Pforte durchschreiten, sagte der Pfälzer. Der SPD-Politiker ist Katholik, war in seiner Jugend Messdiener und zog als Sternsinger von Tür zu Tür. Nach einem Treffen seines Kabinetts mit den Bischöfen des Landes Ende November, hatte der Pfälzer gesagt: «Die Bischöfe sind unverzichtbare Partner, wenn es darum geht, die Menschen im Land in schwierigen Zeiten zu unterstützen.»