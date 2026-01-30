Ministerpräsident Schweitzer (SPD) ist im Wahlkampf noch mehr im Land unterwegs. Wie er in stressigen Zeiten durchatmet und Kraft tankt - und worauf er verzichtet.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer entspannt im stressigen Wahlkampf bei ein paar Minuten Musikhören. «Für mich ist Musik total wichtig, genauso wie etwas zu lesen, das nichts mit Politik zu tun hat», sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Und aus Dry-January macht der Veganer «Dry-Wahlkampf»: Er trinkt keinen Alkohol bis zum 22. März, um voll fit zu bleiben.

Beim Musikhören kommt der Ministerpräsident auf neue Gedanken

«Wenn ich etwa im Auto bin, dann mache ich fünf Minuten lang die Kopfhörer rein und höre ein bisschen Musik. Dann komme ich wieder auf neue Gedanken und arbeite anschließend in meinen Unterlagen oder bereite mich auf Termine vor», berichtete der Oasis-Fan, der nach seiner Darstellung in der Regel mit fünf Stunden Schlaf pro Nacht auskommt.

«Das sind so kleine Inseln der positiven Entspannung und Ablenkung, die ich mir immer wieder mal nehme.» Schweitzer wohnt in der Pfalz – rund 130 Kilometer von der Landeshauptstadt Mainz entfernt – und ist viel mit dem Auto im ganzen Land unterwegs. Dabei wird er in der Regel gefahren.

Schweitzer genießt die Gespräche am Familientisch

Zu Hause mit seiner Familie am Tisch zu sitzen, zu essen und über etwas ganz anderes als Politik zu sprechen, tue ihm besonders gut, berichtete Schweitzer. «Unsere Familie besteht ja aus drei schulpflichtigen Menschen, einer Lehrerin und zwei Schülern.» Über Schule, die Dinge des Alltags und den Familienhund zu sprechen, sei besonders schön.