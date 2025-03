Schweitzer drückt Kretschmann Anteilnahme aus

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident feiert als Gutenberg ausgelassen beim Rosenmontagszug mit. Bis er von dem Vorfall in Mannheim mit zwei Toten hört.

Mainz (dpa/lhe) - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat nach dem tödlichen Vorfall in Mannheim den Rosenmontagszug in Mainz verlassen. Der SPD-Politiker habe mit seinem Amtskollegen Winfried Kretschmann telefoniert und dem Grünen-Politiker seine Anteilnahme ausgesprochen, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit.

Ein Mann war mit seinem Auto in Mannheim in eine Menschenmenge gerast. Zwei Menschen kamen ums Leben, mehrere wurden verletzt. Einzelheiten waren zunächst unklar.

Keine Warnung für Umzüge in Rheinland-Pfalz

Für die Sicherheit der laufenden Umzüge in Rheinland-Pfalz gebe es aus Sicherheitskreisen keine Gefahrenwarnung. Schweitzer dankte allen Aktiven für den «fantastischen Rosenmontagsumzug». Sein Dank gehe an die Sicherheitskräfte, die in großer Anzahl die Umzüge sichern.