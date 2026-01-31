Das Bundeswehr-Beschaffungsamt bleibt – zur Erleichterung tausender Beschäftigter. Die beiden SPD-Politiker treffen sich heute zum Wahlkampf.

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für seine Unterstützung für den Bundeswehrstandort Koblenz gedankt. Nach der Ankündigung, dass das Beschaffungswesen der Bundeswehr neu strukturiert werden soll, seien die Sorgen vor einem Arbeitsplatzverlust zuletzt groß gewesen, hieß es.

«Die Bundeswehr ist einer der größten und wichtigsten Arbeitgeber in der Region und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor», teilte Schweitzer mit. Deswegen sei es eine gute Nachricht auch für fast 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass der Hauptstandort des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz gesichert sei.

«Ich habe im Vorfeld viele Gespräche dazu in Berlin geführt», betonte Schweitzer. Er danke Pistorius für die Standortsicherung. Beide treffen sich am (heutigen) Samstag in Koblenz. Schweitzer wird dort zum Start seiner Wahlkampftour von Pistorius begleitet. In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt.