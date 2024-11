Schweitzer bekundet Beileid nach Flutkatastrophe in Spanien

In der Flutkatastrophe in Spanien sterben mehr als 150 Menschen. Regierungschef Schweitzer bietet Unterstützung an.

Mainz (dpa/lrs). Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat dem Präsidenten der Valencianischen Gemeinschaft nach der verheerenden Flutkatastrophe sein Beileid ausgesprochen und die Solidarität des Bundeslandes ausgedrückt. «Die Berichte über die verheerende Flut wecken in uns die Erinnerungen über die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2021. Wir können die Ohnmacht und die Trauer deshalb gut nachempfinden», erklärte der Regierungschef. Das Mitgefühl gelte auch den Menschen aus Deutschland, die um Familien, Freunde und Bekannte in der Region bangen. Er bot Unterstützung an.

Bei extrem starkem Niederschlag waren am Dienstag immer mehr Flüsse über die Ufer getreten, allen voran in Valencia, aber auch in den ebenfalls bei Touristen sehr beliebten Mittelmeerregionen Murcia und Andalusien sowie in Kastilien-La Mancha. Mehr als 150 Menschen starben.