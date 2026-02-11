Landtag
Schweigeminute im Landtag für Zugbegleiter
Plenarsitzung Landtag Saarland
Plenarsitzung Landtag Saarland
Oliver Dietze. DPA

Der Tod eines Zugbegleiters bewegt die Menschen im Saarland nach wie vor. Auch im Landesparlament

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einer Schweigeminute für den getöteten Zugbegleiter Serkan Calar (36) hat der Landtag des Saarlandes seine Plenarsitzung begonnen. «Wo es an Respekt mangelt, steigt die Gewaltbereitschaft an», sagte Landtagspräsidentin Heike Winzent (SPD). «Respekt und Toleranz sind Voraussetzung für ein gewaltfreies Miteinander.»

Calar war am 2. Februar in der Nähe von Landstuhl von einem Fahrgast bei einer Fahrkartenkontrolle durch Faustschläge so schwer verletzt worden, dass er später starb. Der Zug war von Landstuhl (Rheinland-Pfalz) nach Homburg im Saarland unterwegs. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ermittelt wegen Totschlags gegen den Tatverdächtigen.

