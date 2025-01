Schwarzfahrer beißt Polizisten am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (dpa/lrs) – Ein Schwarzfahrer soll am Mainzer Hauptbahnhof einem Polizisten in die Hand gebissen haben. Ein Schaffner hatte den 26-Jährigen am Montag ohne gültige Fahrkarte in einer Bahn erwischt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wollte den Zug demnach allerdings nicht verlassen, woraufhin Polizisten ihn auf den Bahnsteig trugen und schließlich fesselten, als er Gegenwehr leistete. Dabei biss der Mann zu.

Weil der Polizist Handschuhe trug, konnte ihm der Angriff aber nicht viel anhaben, wie es hieß. Die Beamten brachten den 26-Jährigen auf die Wache und ließen ihn schließlich laufen. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, unter anderem wegen tätlichen Angriffs. Die Polizei habe schon mehrfach mit ihm zu tun gehabt, hieß es.