Auf Rhein in Not
Schwan hat Angelhaken im Schnabel – Rettungsaktion
Schwan
Passanten hatten den in Not geratenen Schwan entdeckt (Symbolbild)
Thomas Warnack. DPA

Ein Schwan auf dem Rhein sorgt für eine Rettungsaktion mit vielen Zuschauern. Wie die Feuerwehr vorging.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa) – Ein Schwan mit einem Angelhaken samt Köder und Schnur im Schnabel hat in Mainz einen Rettungseinsatz mit viel Publikum ausgelöst. Passanten hatten den Vogel auf dem Rhein vor der Rheingoldhalle entdeckt, wie die Feuerwehr mitteilte. Da der Schwan immer wieder versuchte, sich des Hakens zu entledigen, entschieden sich die Einsatzkräfte, ihm zu helfen. Es habe auch die Gefahr bestanden, «dass sich das Tier mit der Schnur oder dem Köder an einem Ast verheddert und dann qualvoll leiden muss.»

Da der Schwan zu weit weg vom Land war, begann ein längerer Einsatz mit Feuerwehrboot und Tauchern auf dem Wasser. Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungsbootes der DLRG bot ihre Hilfe an. «Diese wurde dankend angenommen und so konnte mit zwei Booten versucht werden, den Schwan einzufangen», beschrieb die Feuerwehr.

Unter den Blicken zahlreicher Menschen, die am Rhein ihren Sonntagsspaziergang unternahmen, gelang die Aktion dann. Der Schwan wurde eingefangen – und mit einem Handgriff wurde der Angelhaken entfernt. «Unter dem spontan einsetzenden tosenden Applaus der Zuschauer konnte der Schwan wieder in die Freiheit entlassen werden», hieß es von der Feuerwehr.

© dpa-infocom, dpa:260802-930-475363/1

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