Schwäne und Gänse durch Armbrust verletzt

Konz (dpa/lrs) – Am Moselufer bei Konz sind im November ein Schwan und zwei Gänse durch Armbrustbolzen schwer verletzt aufgefunden worden. Die Tiere konnten nicht mehr gerettet werden. Wie die Polizei mitteilte, geriet nun im Zuge der Ermittlungen ein 42-jähriger Mann aus Konz unter Verdacht. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten eine Armbrust und eine Packung Bolzen. Die Ermittlungen dauern an. Laut Polizeiinformationen wird der Verdächtige ebenfalls beschuldigt, bereits im Spätsommer mit einer Luftpistole und einem Luftgewehr auf Gänse am Moselufer geschossen zu haben.

