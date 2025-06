Ein Wagen nähert sich, dann fällt ein Schuss. In Worms wurde ein Mann wohl gezielt attackiert. Die Polizei prüft ein versuchtes Gewaltverbrechen.

Worms (dpa/lrs) – In Worms ist nach Angaben der Polizei aus nächster Nähe ein Schuss aus einem Auto in Richtung eines Fußgängers abgegeben worden. Der Vorfall ereignete sich den Ermittlern zufolge am Sonntag etwa zur Mittagsstunde. Der Fußgänger sei unverletzt geblieben, der Fahrer oder die Fahrerin des Autos sei mit dem Fahrzeug geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um ein gezieltes Vorgehen gehandelt haben, Passanten waren nicht gefährdet. Die Kriminalinspektion ermittele wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, hieß es. Das Motiv sowie weitere Hintergründe waren zunächst unklar.