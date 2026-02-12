Mainz (dpa/lrs) – Tausende Narren haben in Mainz um 11.11 Uhr den Straßenkarneval eingeläutet. Mit bunten Kostümen feierten die Närrinnen und Narren trotz regnerischem Wetter fröhlich mit viel Musik auf dem Schillerplatz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Mönche, Prinzessinnen, Fußballer und Bienen schunkelten teils unter Schirmen fröhlich auf der Straße. Wer eine Regenjacke trug, hatte zumindest eine bunte Perücke auf.

Vielerorts startet der Straßenkarneval am Weiberdonnerstag mit der Erstürmung der Rathäuser. Neben Mainz sind auch in weiteren Orten Partys und Umzüge geplant, darunter ein großer Möhnen-Umzug in Mülheim-Kärlich nördlich von Koblenz. In vielen Kneipen, Bars und Vereinen im Land wird bis in die Nacht weitergefeiert.